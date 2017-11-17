Посол США в России выразил поддержку журналистам Радио Свобода

Посол США в России Джон Хантсман посетил в пятницу Московское бюро медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Он выступил с коротким заявлением перед журналистами, в котором выразил беспокойство в связи с принятием Государственной думой России законопроекта, который позволяет признавать зарубежные средства массовой информации "иностранными агентами". Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США "иноcтранным агентом" финансируемого Кремлем телеканала RT.

Посол США напомнил, что свобода слова является одним из основных принципов демократии, и отметил, что американский закон обеспечивает транспарентность и не вводит ограничений на свободу информации и работу журналистов. Он выразил также поддержку всем сотрудникам медиакорпораций Радио Свободная Европа/Радио Свобода и "Голос Америки", работающим в России.

15 ноября Государственная дума России единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым "иностранным агентам". В этот же день Министерство юстиции России направило Радио Свобода и некоторым другим проектам корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возможных ограничениях в работе.

В заявлении Радио Свободная Европа/Радио Свобода по этому поводу подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.

С критикой законопроекта о СМИ-"иностранных агентах" выступили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и международная правозащитная организация "Репортеры без границ".