"Репортеры без границ" осуждают закон о СМИ – "иностранных агентах"

Правозащитная организация "Репортеры без границ" встревожена ответной реакцией России на решение правительства США о регистрации телеканала RT, финансируемого Кремлем, в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах. В заявлении правозащитников говорится, что "единственными установленными критериями" этого закона "являются иностранное финансирование или регистрация в другой стране". "Это предоставит властям колоссальную свободу действий при толковании закона", - отмечают правозащитники.

"Крайне неопределенные положения закона открывают путь к избирательному, произвольному и политическому применению и в период беспрецедентного давления на средства массовой информации могут еще более затруднить доступ граждан к свободно сообщаемым новостям", - заявил Иоганн Бихр, руководитель отдела Репортеров без границ в Восточной Европе и Центральной Азии.

"Мы осуждаем этот ответ по принципу "око за око", поскольку свобода СМИ будет его единственной жертвой. Очень прискорбно, что власти США начали это. Борьба с пропагандой - это один из императивов нашей эпохи, но правительство не должно определять, что является законной журналистикой", - говорится в заявлении.



"Согласно принятому вчера закону, драконовские положения, применимые к неправительственным организациям, финансируемым из-за рубежа с 2012 года, будут распространены на иностранные СМИ, которые должны будут поместить позорный знак "иностранный агент" на все, что они публикуют или транслируют, и должны будут предоставить подробный отчет об их финансовом положении", - говорится в заявлении.

"Репортеры без границ" отмечают, что министерство юстиции России будет принимать решения в каждом конкретном случае в отношении того, как будет применятся закон. На этом этапе можно только догадываться о его первых объектах в которые могут входить такие ведущие общественные вещатели, как Radio Free Europe / Radio Liberty, BBC и Deutsche Welle. Российские зарубежные СМИ также могут стать объектом приминения этого закона.

Ранее "Репортеры без границ" высказывали обеспокоенность требованием Министерства юстиции США к RT регистррироваться в качестве иностранного агента. Вчера Государственный департамент США сообщил, что внимательно следит за судьбой российского законопроекта, позволяющего признавать СМИ иностранными агентами, и тем, как он будет исполнен. Однако в Вашингтоне считают, что в России неправильно истолковывают американский аналог этой инициативы - закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), заявил ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства.