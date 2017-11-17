Главным редактором "Новой газеты" избран Сергей Кожеуров

Главным редактором "Новой газеты" 17 ноября избран Сергей Кожеуров. Он сменил на этом посту Дмитрия Муратова, который возглавлял издание с 1995 года. На выборах, которые прописаны в уставе издания, за кандидатуру Кожеурова отдали свои голоса 92 сотрудника редакции. За этот пост также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин.



Сергею Кожеурову 64 года, с 2000 года он занимает пост генерального директора "Новой газеты". Он был первым главным редактором "Новой газеты" до 1995 года, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии.

"Новая газета" была основана покинувшими "Комсомольскую правду" журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел в апреле 1993 года. В настоящее время тираж "Новой газеты" – почти 190 тысяч экземпляров.

