СМИ: Турции ограничат доступ к НАТО из-за российских С-400

Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 лишит её доступа к технологиям НАТО. Об этом заявила, представитель ВВС США Хейди Грант, передает Defense News.

По данным издания, приобретение С-400 наложит на Анкару ограничения на использование американских истребителей F-35. Кроме того, взаимодействие с Россией окажет негативное влияние на военное сотрудничество Турции с НАТО.

В сентябре Турция и Россия заключили контракт о поставках Анкаре российских зенитных комплексов С-400. В сентябре президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Турция внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы.

Сумма сделки - около двух с половиной миллиардов долларов, она является крупнейшей военной закупкой Турции вне НАТО. Вашингтон выражает обеспокоенность в связи с несовместимостью комплексов С-400 с военно-техническими стандартами НАТО. Эрдоган тогда сообщил, что Турция имеет право приобретать оружие, руководствуясь нуждами национальной обороны.