"Новая газета": на объекте МИД России в Панаме погибли два человека

Как минимум два человека погибли при строительстве посольства России в Панамской Республике. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".

По информации издания, подрядчик министерства иностранных дел под видом туристов отправлял рабочих из России строить здание посольства в Панаме. Рабочим обещали платить по 1200 долларов в месяц, однако большинство людей так и не получили денег. 5 октября на объекте от сердечного приступа умер электромонтажник Сергей Скотников. Эту информацию газете подтвердила вдова погибшего. До этого на объекте умер 50-летний плотник Сергей.

Строительство посольства России в Панамской республике должно было быть завершено в 2008 году. Но объект еще не достроен. Подрядчик посольства – компания "Ремстрой-Алексс". Ее владельцы – Олег и Владимир Чекалины. За последние 11 лет выполняла для МИДа работ на общую сумму более 400 миллионов долларов.

