NBC News: Голдстоун даст показания спецпрокурору Роберту Мюллеру

Журналист и PR-специалист Роб Голдстоун даст показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру. Он должен рассказать об организации встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников.

По данным телеканала, Голдстоун последнее время проживает в Таиланде. Связь с Мюллером поддерживает его адвокат. Он не комментирует возможную встречу своего клиента со спецпрокурором, но собеседники NBC News утверждают, что Голдстоун намерен посетить США в ближайшее время.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что она располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Организовывал эту встречу Голдстоун. Позднее выяснилось, что на встрече, в частности, присутствовализять и советник президента США Джаред Кушнер и глава предвыборного штабТрампа Пол Манафорт. Сын президента США тогда отметил, что встреча не принесла никакой пользы, а деятельность Клинтон не обсуждалась.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных. Он выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.