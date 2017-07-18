Установлен восьмой участник встречи Трампа-младшего с Весельницкой

На встрече Дональда Трампа – младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года присутствовал еще один человек (восьмой) – гражданин США Ике Кавеладзе.

По данным Washington Post, адвокат Скотт Балбер рассказал, что его клиент работает на российский холдинг Crocus Group, которым владеют отец и сын Арас и Эмин Агаларовы. В 2013 году компания обеспечивала проведение в Подмосковье и Москве конкурса "Мисс Вселенная", собственником которого был Дональд Трамп – старший.

По словам Балбера, личность Кавеладзе его попросил подтвердить представитель специального юрисконсульта Роберта Мюллера, который возглавляет расследование связей руководителей президентской кампании Дональда Трампа с Россией.

Ранее стало известно, что на встрече Трампа-младшего с Весельницкой присутствовали зять и советник президента США Джаред Кушнер, глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, американский лоббист Ринат Ахметшин (предположительно в прошлом связанный с советской разведкой), переводчик Анатолий Самочорнов (экс-сотрудник Госдепартамента) и PR-специалист Роб Голдстоун, который организовал мероприятие.

Во вторник же агентство Associated Press сообщило, что Весельницкая находилась в поле зрения американских спецслужб задолго до встречи с Трампом-младшим. Весельницкая представляла интересы компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В 2013 году власти США обвинили компанию в отмывании денег – на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского". По данным агентства, Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что она располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.



