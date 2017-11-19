ABC News: Трампу будет рекомендовано продать оружие Украине

Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту страны Дональду Трампу предоставить Украине финансирование на приобретение американского оружия с тем, чтобы укрепить обороноспособность страны перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на источник в Государственном департаменте. Решение о выделении Киеву 47 миллионов долларов в виде безвозмездного кредита было принято ближайшими помощниками Трампа из СНБ в минувший вторник. Речь идет о продаже Украине современного противотанкового ракетного комплекса типа "Джавелин". Поставки оружия должны быть завизированы президентом и Конгрессом.

В прошлом месяце украинские законодатели выразили удовлетворение "ускоренным" улучшением двусторонних отношений с Вашингтоном. Министр обороны США Джеймс Маттис, будучи в августе на Украине, обещал заново взглянуть на перспективы оказания Киеву военной помощи в виде летального оружия оборонительного назначения.

Общая сумма американских военных поставок Украине за последние несколько лет составила почти 750 миллионов долларов.