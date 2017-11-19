МТБЮ объявит приговор в отношении бывшего командира сербов Младича

Международный уголовный трибунал ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) 22 ноября вынесет приговор в отношении бывшего командира боснийских сербов Ратко Младича. Дело Младича рассматривалось в ходе пятилетнего судебного разбирательства по военным преступлениям.

Суд над Младичем является последним судебным процессом в МТБЮ, который был создан в Гааге в 1993 году для расследования преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии начала 1990-х годов. Его обвиняют в 11 случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлениях.

75-летний Младич обвиняется в совершении артиллерийских обстрелов гражданских лиц в боснийской столице Сараево и организации в июле 1995 года в Сребренице резни около 8 000 мусульманских боснийских мужчин и мальчиков, что стало одним из наиболее шокирующих событий войны в Боснии.

Прокуроры говорят, что солдаты Младича оттеснили голландских миротворцев ООН, прежде чем отделить для расстрела мужчин от пожилых людей, женщин и детей. В 2007 году МТБЮ постановил, что массовое убийство было геноцидом, совершенным силами боснийских сербов. В 1995 году МТБЮ предъявил обвинения против Младича, но он продолжал укрываться в Сербии пока Белград его не арестовал и не передал МТБЮ в мае 2011 года.

Младич отрицает все обвинения. МТБЮ в 2016 году установил, что политический руководитель Младича Радован Караджич, виновен в подобных обвинениях, включая геноцид, и приговорил его к 40 годам лишения свободы.