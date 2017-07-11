Чужое горе

Десятки тысяч гостей Мемориального центра в Поточари на востоке Боснии почтили во вторник память 8 тысяч мусульман, убитых в Сребренице в июле 1995 года, после того, как этот город перешел под контроль сербских формирований Ратко Младича. Сербская прокремлевская организация «Заветники» запланировала на вечер 11 июля шествие в поддержку Младича, которого в Гааге судят по обвинению в геноциде. Однако в последний момент местная полиция по соображениям безопасности, отменила эту акцию, спровоцировавшую острую полемику, вплоть до угрозы убийств оппонентов.

Расправы над мужской частью населения Сребреницы, которая формально находилась под защитой ООН, называют самым масштабным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны. Траурные церемонии проходят каждый год 11 июля в созданном здесь после войны середины 1990-х мемориальном центре – при массовом стечении родственников жертв, политиков и иностранных делегаций. После речей высоких гостей – молитва и похороны жертв, чьи останки удалось обнаружить в последнее время и идентифицировать при помощи экспертизы ДНК. В этом году похоронили 71 человека. Еще около тысячи по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В 2007 году Международный суд ООН квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как геноцид. Большинство военнопленных и гражданских лиц были убиты во время массовых казней, начавшихся 13 июля севернее Сребреницы. К моменту гибели около 500 расстрелянных не достигли и 18-летнего возраста. Как установило следствие, многие жертвы были позднее неоднократно перезахоронены, – чтобы скрыть следы преступлений, спланированных командованием армии боснийских сербов.

Международный трибунал по бывшей Югославии и боснийские суды вынесли многочисленные вердикты в связи с событиями июля 1995-го. Один из последних – приговор бывшему политическому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, которого в прошлом году приговорили в Гааге к 40 годам заключения за геноцид. Решения судей ожидает и Ратко Младич, для которого сторона обвинения требует пожизненного заключения. На Младича как одного из главных организаторов расправы над жителями Сребреницы указал в ходе судебных разбирательств бывший командующий Дринским корпусом генерал Радислав Крстич, отбывающий 35-летний срок.

Босния и Герцеговина остается единственной страной региона, не осудившей геноцид на общегосударственном уровне. При нынешних политических элитах, все еще живущих за счет военного прошлого, здесь попросту не удастся согласовать подобный документ. Семь лет назад резолюцию, осуждающую геноцид, принял парламент Сербии, которая в 90-е годы покровительствовала руководству боснийских сербов, в том числе оказывая военную поддержку. На траурные мероприятия в Поточари из Сербии каждый год приезжают известные политики, хотя для некоторых из них это по-прежнему небезопасно. Скажем, нынешний президент Сербии Александр Вучич был вынужден спасаться бегством из Сребреницы в 20-ю годовщину трагедии. Родственники жертв пытались забросать его камнями, припомнив ему радикальную молодость и призывы убивать по сто мусульман за одного серба.

У боснийской войны нет единой истории, с фактами которой соглашались бы все стороны. Причины конфликта и совершенные здесь военные преступления остаются предметом споров и различных интерпретаций. В дни трагических годовщин раскол общества ощущается особенно сильно. Эмоциональное отношение к «своим» жертвам, отрицание «чужих» и раздувание угрозы, якобы исходящей от бывшего противника, позволяет зарабатывать очки и профессиональным, и начинающим популистам.

Среди них – сербская националистическая организация «Заветники», попытавшаяся созвать в день скорби митинг в поддержку Младича. К политическим провокациям и грубому троллингу здесь, казалось бы, давно привыкли. Но интересно, что в данном случае провокатором выступила организация, поддерживающая постоянные контакты с российскими официальными структурами. «Заветники» периодически устраивают антинатовские акции и конфликтуют с неправительственными организациями. Они срывают не устраивающие их мероприятия, как это произошло недавно во время показа одного из документальных фильмов о Косово. Их отличает резкая антизападная риторика и ориентация на российскую политику.

«Заветников» периодически приветствует член руководства «Единой России» Сергей Железняк. Их активистов принимают и в Москве, и в российском посольстве в Белграде. Они участвовали в Форуме молодых лидеров во Владимирской области и прочих прокремлевских акциях. Во время визита Владимира Путина в Белград в 2014 году «Заветники» с российскими флагами и знаменами «Новороссии» призывали его спасти Сербию от «оккупации» НАТО, хотя сербские власти не заявляли о планах вступления в эту организацию.

Все еще нет готовности увидеть свое прошлое таким, каким оно было

А для министра иностранных дел Сергея Лаврова общение с «Заветниками» в Белграде и вовсе обернулось скандалом. На фото Лаврова с активистами организации оказался запечатлен местный «патриот» Неманья Ристич, которого черногорские власти объявили в розыск вместе с двумя российскими гражданами – Эдуардом Широковым и Владимиром Поповым, которых подозревают в попытки дестабилизации и захвата власти в Черногории после парламентских выборов 16 октября. «Заветники» хоть и выглядят маргинальной структурой, но, по данным сербских журналистов, входят в число организаций, которым в последние годы была оказана финансовая помощь из Москвы.

Страницы «сербских патриотов» в соцсетях пестрят антизападными заявлениями, «новоросской» символикой, портретами Путина и Николая II. Но попытки использования такого образа России в борьбе с оппонентами или для саморекламы часто выглядят неуклюжими. Так было, например, с инициативой установки в Сребренице бюста недавно скончавшегося бывшего российского представителя в ООН Виталия Чуркина, которого сербы продолжают благодарить за то, что два года назад он заблокировал в Совете Безопасности британский проект резолюции с осуждением геноцида. Мэр Сребреницы Младен Груичич в итоге отказался ставить Чуркину памятник, сославшись на возможное усиление межэтнической напряженности.

Ликование сербов по поводу решения Чуркина воспользоваться в 2015 году правом вето – а об этом вспоминают и в эти дни, – выглядит странным, если вспомнить, что российские власти в прошлом не оспаривали вердикт Международного суда 2007 года о геноциде в Сребренице. Более того, российский МИД сам ссылался на факт этого геноцида, пытаясь объяснить необходимость российской военной операции против Грузии в 2008 году.

Российские «колебания» в гуманитарных вопросах в любом случае на руку руководству Республики Сербской в Боснии во главе с Милорадом Додиком – главным российским союзником на Балканах. Запрет последнего митинга в поддержку Младича вовсе не означает каких-то изменений в его политике, которая в последние годы направлена на отрицание геноцида и маргинализацию жертв противника. Додик, как и многие другие сербские политики, предпочитает говорить о жертвах, принесенных только его народом. По данным сербской стороны, в Сребренице и других районах Восточной Боснии в годы войны 1992 – 1995 годов было убито более трех тысяч сербов. И если еще десять лет назад Додик не стеснялся на камеру называть расправы над мусульманским населением в Сребренице геноцидом, то теперь он прославляет Радована Караджича и других одиозных персонажей как основателей и героев Республики Сербской.

Сейчас Додик говорит, что надо заново расследовать эти события. Как будто не имеет никакого значения вся предыдущая работа тысяч специалистов на этом направлении, вся информация и документы, собранные за прошедшее время, свидетельства участников расправ и выживших, все приговоры, вынесенные международным трибуналом и местными судами. Как будто не было и расследования правительственной комиссии Республики Сербской, которая в 2004 году признала, основываясь на информации, полученной именно из источников внутри республики – от армии, генштаба, полиции и т.д., что тысячи мусульман были убиты в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и что исполнители преступления попытались его скрыть. В том расследовании были приведены данные о более чем тридцати новых массовых захоронениях и указаны имена более чем семи тысяч человек, исчезнувших в период с 10 по 19 июля 1995 года.

Психолог Срджан Пухало полагает, что споры о военных преступлениях будет продолжаться еще многие годы, и политики продолжат манипулировать трагическими событиями в своих целях.

Большинство местных сербов считают Младича героем

– Позиции сторон давно хорошо известны. Боснийские мусульмане считают, что в Сребренице был совершен геноцид, и это трагическое событие следует отмечать достойным образом, а в Республике Сербской все это пытаются игнорировать. Каждый год в июле мы наблюдаем усиление полемики по этому вопросу. Когда появилась информация о том, что в Баня-Луке 11 июля хотят провести акцию в поддержку Младича, это, конечно, вызвало негодование и осуждение со стороны мусульман, но в Республике Сербской утверждали, что каждый имеет право на проведение собраний и выражение своего мнения. Большинство местных сербов считают Младича героем, которого совершенно неоправданно судят в Гааге. В Республике Сербской по-прежнему не принято говорить о преступлениях, совершенных самими сербами, считается, что это непатриотично.

Очевидно, что политики в Боснии и Герцеговине злоупотребляют событиями, происходившими во время войны, и у них нет особого желания обсуждать эти события корректно, уважительно по отношению у жертвам. Наоборот, мы наблюдаем постоянные манипуляции. Таким образом политики пытаются мобилизовать свой этнический электорат, сделать его более однородным, говоря о жертвах и несправедливости, с которой сталкивается именно эта конкретная этническая группа. Тут все еще нет готовности увидеть свое прошлое таким, каким оно было, столкнуться с реальными фактами. Война остается раной, которую политики постоянно бередят в своих интересах. И чем больше времени проходит, тем больше мистификации, хотя, казалось бы, должен был бы возобладать реалистичный подход, – говорит в беседе с Радио Свобода Срджан Пухало.

Другой наш собеседник, писатель и журналист Эдин Крехич полагает, что решение России заблокировать два года назад резолюцию по Сребренице стало подспорьем для националистов и радикалов, однако большинство людей в регионе настроены на примирение и спокойную жизнь:

– Ситуация в Боснии и в целом на Балканах давно не выглядела столь напряженной. И хотя политики постоянно говорят о мире и стабильности, их действия чаще всего наносят ущерб послевоенному урегулированию. Годовщина геноцида вновь прошла в напряженной атмосфере, а попытка организовать шествие в поддержку Младича, оскорбившая родственников жертв, вылилась в серьезное противостояние в информационном пространстве, доходило до угроз физической расправы. В действительности большинство людей настроено на примирение, и политики должны, наконец, понять, что необходимо успокоить ситуацию и прекратить нагнетать страх.

Милорад Додик распахнул двери перед российским влиянием на Балканах. И нет ничего удивительно в том, что в Москве поддерживают его политику. Однако тот факт, что Россия заблокировала резолюцию о геноциде в Сребренице, привел к нагнетанию обстановки здесь. Это был по сути сигнал поддержки политики, направленной на отрицание преступлений. Остается надеяться, что однажды этот подход все же изменится. Региону нужны хорошие, стабильные отношения не только с западными странами, но и с Россией, и в политическом, и в экономическом смысле, хотя при нынешнем кризисе в международных отношениях вряд ли стоит ожидать скорых изменений в лучшую сторону, – говорит Эдин Крехич.