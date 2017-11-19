Командующий ядерными силами США не согласится с "незаконным" приказом

Командующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что будет сопротивляться любому "незаконному" приказу президента в случае, если приказ о ядерном ударе будет отдан, и попытается рекомендовать альтернативное решение. Генерал ВВС Джон Хайтен, командующий стратегическим командованием США, 18 ноября выступил на форуме в Галифаксе, Канада, и сообщил, что обсудил такой сценарий с президентом США Дональдом Трампом.

Он сказал, что расскажет Трампу или любому будущему президенту, что приказ о запуске ядерного оружия может быть отклонен, если этот приказ будет определен как незаконный. "Мы много думаем об этих вещах. Когда у вас есть такая ответственность за принятие решений, разве вы не думаете об этом? – сказал Хайтен. – Я даю совет президенту, он скажет мне, что делать".

"Если команда незаконна, угадайте, что произойдет? Я скажу: "Господин президент, это незаконно". И угадайте, что он сделает? Он скажет: "Что будет законным?" И мы придумаем варианты, сочетание возможностей реагировать на любую ситуацию, и так оно и работает. Это не так сложно". Стратегическое командование США контролирует ядерные силы в случае войны. Оно также несет ответственность за киберспособности США и противоракетную оборону.

Вопрос о потенциальном использовании ядерного оружия стоит на переднем крае в условиях противостояния США с Северной Кореей с ее ядерными и ракетными программами. 14 ноября сенаторы США начали обсуждать пределы односторонней власти президента, чтобы начать ядерную атаку.

Сенаторы и эксперты-свидетели согласились с тем, что в случае продолжающегося или неминуемого ядерного нападения президент имеет конституционные полномочия для защиты страны. Но в то же время некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу того, что импульсивный президент имеет право в одностороннем порядке развязать ядерную атаку и нанести первый удар.

Во время слушаний отставной генерал Роберт Келер, возглавлявший Стратегическое командование с 2011 по 2013 год, процитировал имеющееся боевое предписание: "Военные обязаны соблюдать законные приказы, но не обязаны следовать незаконным приказам".