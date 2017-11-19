Фильм Пиманова "Крым" наградили за "изучение истории"

"Российское военно-историческое общество" (РВИО) наградило фильм режиссёра Алексея Пиманова "Крым" премией за заслуги "в изучении, сохранении и популяризации истории".

Церемония награждения, как сообщает издание "Фонтанка", прошла 18 ноября в рамках Петербургского культурного форума. Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что фильм Пиманова "сделан с любовью к России и ко всему русскому миру". "Крым никогда не будет бандеровским", — процитировал Мягков президента России Владимира Путина.

На церемонии награждения присутствовал глава РВИО, министр культуры Владимир Мединский. Сам Пиманов заявил, что перед выходом фильма "Крым" в его отношении якобы "началась информационная война". Он призвал "закатать врагов", "как танк", отмечает "Фонтанка".

Фильм "Крым" вышел в прокат 28 сентября 2017 года. Перед этим стало известно, что для поднятия рейтинга картины были взломаны десятки тысяч аккаунтов пользователей "КиноПоиска". В настоящее время рейтинг фильма составляет 2,9 балла из 10.

Россия в 2014 году аннексировала Крым. Украина и страны Запада после этого ввели санкции в отношении Кремля.