Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные избили его водителя. Лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили сообщил, что водитель узнал две припаркованные возле него машины. По его словам, ранее они уже следили за ним и он считал их машинами Службы безопасности Украины. Вчера в Киеве сторонники Саакашвили пытались прорваться в особняк президента Украины Петра Порошенко. Здание находится под усиленной охраной. К протестующим никто не вышел.

После этого митингующие подожгли шины у Администрации президента. Они требуют объяснить, где находится грузинский доброволец АТО Вано Надирадзе. По их данным, его депортировали в Грузию. Украинские силовики этого не подтверждают, а в Тбилиси его не могут найти. Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили утверждает, что на его стронников власти оказывают давление. Некоторых из них якобы выдворили из страны.

Ранее Саакашвили и его сторонники разбили палаточный лагерь у Верховной Рады. Они требуют импичмента президента Порошенко. Сегодня в Киеве должна пройти очередная акция протеста.