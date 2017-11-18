Грузия последних лет стала хоть и относительным, но все-таки мерилом политического развития постсоветских стран, в которых случились так называемые цветные революции. Правда, в варианте с больно разящими колючками – "революция роз". Поражение, нанесенное олигархом Бидзиной Иванишвили команде неистового Михаила Саакашвили после девяти лет ее правления, вызвало разнобой политических оценок. Политики, журналисты, политологи до сих пор спорят об этом, до сих пор сочиняют сложные конспирологические теории. В последнее время часто приводятся сравнительные характеристики, связанные с событиями в Украине, где обосновался Саакашвили. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одессы, по его словам, сейчас пытается выкорчевать корни ненавистного советского прошлого из всех сфер общественной жизни своей второй родины. Эти лозунги фигурируют в многочисленных, чуть ли не ежедневных декларациях Саакашвили.

Бытие далеко не всегда определяется популистскими политическими сентенциями. Ярким примером служат события, произошедшие в стране, где ранее президентствовал новоявленный украинский оппозиционер. Не может не вызывать удивления тот факт, что никто не попробовал вникнуть в личные мотивы героев противостояния: правящей ныне в Грузии партии "Грузинская мечта" и уже вторично проигравшего выборы "Национального движения". Быть может, именно в личных счетах Иванишвили и Саакашвили и скрывается сермяжная правда?

Свергнувшее Эдуарда Шеварднадзе "Национальное движение" не сразу получило поддержку заработавшего в России свыше пяти миллиардов долларов Бидзины (в русской традиции – Бориса) Иванишвили. Среди российских активов этого бизнесмена были Импэксбанк, банк "Российский кредит", аграрная корпорация "Стойленская нива", аптечная сеть "Доктор Столетов", гостиницы "Минск", "Центральная" и другие активы. В 2004 году, когда Грузия еще пребывала в условиях доставшегося "националам" в наследство коррумпированного режима Шеварднадзе, вернувшийся на родину гражданин Франции, уроженец села Чорвила, Иванишвили чувствовал себя комфортно. Именно в тот период пришедший к власти Саакашвили старался найти общий язык с Владимиром Путиным, предпринимал попытки нормализовать отношения с Кремлем, а по стране ходили слухи о благотворительности Иванишвили в области литературы и искусства. Казалось, олигарх затаился, выжидал (недаром в России его именовали "удавом") и, прикрываясь имиджем радетеля грузинской культуры, присматривался к происходящим в Грузии событиям.

Вскоре Саакашвили рьяно взялся за искоренение коррупции. Выглядело это своеобразно: если коррупционеры низшего и среднего уровней теряли работу либо отправлялись в тюрьму, то у высокопоставленных чиновников и бизнесменов просто-напросто насильственно отбирали наворованные капиталы. Отношения Москвы и Тбилиси окончательно испортились, Путин превратился в главного внешнеполитического врага Саакашвили, и ждать налоговых послаблений для Иванишвили было бы иллюзией. Иванишвили, как хорошо известно в Грузии, начал отчислять большие суммы на финансирование государственных структур. В частности, он вкладывал деньги в вооружение и обмундирование армии и полиции и даже выплачивал зарплату членам правительства. Покрывали ли затраты Иванишвили налоговые суммы на его капитал, осталось секретом. Судя по всему, имело место некое соглашение между олигархом и тогдашним президентом. Официальная версия приписывала эти выплаты американскому миллиардеру Джорджу Соросу, чей "Институт свободы" считался в стране маяком реформаторства.

Так продолжалось несколько лет. Однако к концу 2011 года ситуация неожиданно резко поменялась. Никаких официальных поводов для этого не было, лишь сообщалось о том, что на встрече олигарха и президента произошел скандал, закончившийся то ли рукоприкладством, то ли "ногоприкладством", то бишь пинком собеседника. Причина конфликта неизвестна, достоверность этих событий не доказана (как, впрочем, и версия убийства бывшего премьер-министра Зураба Жвании ударом пепельницы в голову), однако отношения между Саакашвили и Иванишвили вдруг переменились на 180 градусов и переросли в открытое противостояние. Вскоре власти отобрали у Иванишвили грузинское гражданство, оштрафовали на 80 миллионов лари его банк "Карту". В ответ олигарх внезапно "прозрел" и заявил, что "во время правления Саакашвили были допущены… такие большие и непростительные ошибки, что на его месте любой трезво и разумно мыслящий политик ушел бы из политики раньше срока и попросил бы прощения у своего народа".

В Тбилиси шутят: кроме роли родины культа личности нынешняя Грузия становится и образцом "культа неприличности"?

В апреле 2012 года Иванишвили основал партию "Грузинская мечта", вложил огромные деньги в избирательную кампанию, за что был вновь оштрафован, и победил "Национальное движение" на парламентских выборах. Он милостиво (другого слова не подберешь) согласился занять пост премьер-министра страны, однако поставил условием свой уход из публичной политики через год. Уже тогда было ясно, что будущее страны после низвержения Саакашвили Иванишвили волновало мало – важна была сама победа. Более того, после изгнания своего личного врага из страны, Иванишвили начал проводить политику так называемой коабитации, то есть сотрудничества с потерявшими власть "националами". На многих важных постах в результате остались одиозные представители прежнего режима.

Обещанные многочисленные новые рабочие места, благоденствие к третьему году правления новой власти, снижение цен на коммунальные услуги так и остались грузинской мечтой. С 2013 года пенсия в стране повысилась всего на 10 лари и для всех категорий пенсионеров ныне составляет 180 лари (около 65 долларов). Ни на йоту не продвинулась проблема возвращения в состав Грузии мятежных Абхазии и Южной Осетии. Иванишвили появляется в политическом пространстве лишь к очередным выборам, для того чтобы с использованием финансов и административного ресурса обеспечить победу своей партии. А так он живет в свое удовольствие в отделанном стеклом дворце в престижном квартале Тбилиси и практически неформально управляет страной.

Иванишвили искусно использует слабые и сильные стороны человеческой натуры каждого из выбранных им самим на ведущие государственные посты, преданных ему исполнителей. В Тбилиси шутят: кроме родины культа личности нынешняя Грузия становится и образцом "культа неприличности"? Психологическое превосходство, обусловленное непререкаемым лидерством, предоставляет Иванишвили огромную власть, а с государственных структур снимает груз ответственности за самые нелепые решения. Известно между тем, что форма и манера управления страной в немалой степени определяет уровень жизни ее населения: нет бедных стран, но есть страны плохо управляемые. Так что не должны вызывать удивления вопиющие неудачи "Грузинской мечты".

Юрий Вачнадзе – тбилисский журналист и политический комментатор

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