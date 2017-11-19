На памятнике Александру III, открытом Путиным, обнаружены неточности

Открытый 18 ноября в аннексированном Россией Крыму памятник императору Александру III сразу же подвергся критике за искажение исторических фактов. Главный объект критики – горизонтальная стела, на рельефе которой изображены достижения эпохи российского самодержца. Памятник царю привлек к себе особое внимание в связи с выступлением на его открытии президента Владимира Путина.

В ходе дискуссии в "Живом журнале" пользователи собрали те "увековеченные в камне" достижения российского государства, к которым сам Александр III имел либо малое отношение, либо никакого. Многие из символов на стеле связаны с вехами, датированными периодом царствования его отца – Александра II.

Агентство ТАСС так описывало изображения на стеле памятника: "Создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие".

Авторы "Живого журнала" указывают, что писатель Федор Достоевский умер за три месяца до того, как Александр III взошел на престол, в январе 1881 года. Третьяковская галерея была основана еще в 1856 году – это общеизвестный факт, указанный на официальном сайте "Третьяковки". Официальная дата основания Исторического музея – 1872 год. Пользователи указывают, что самолет Можайского разрабатывался еще с 1870-х, а при Александре III так и не взлетел. Открытие самого знаменитого периодического закона химиком Дмитрием Менделеевым датируется 1869 годом. Пользователи также отмечают недостаток свидетельств о том, что известную фразу о "двух союзниках" России – "армии и флоте" – император действительно произносил. Именно эти слова выбиты на постаменте памятника: "У России есть только два союзника – её армия и флот".

Памятник Александру III, установленный в Ялте, создал народный художник России Андрей Ковальчук.

Ляпы на памятниках из-за небрежного отношения к работе и проверке фактов – не редкость в современной России, говорится в публикации на портале Newsru.com. В сентябре пришлось корректировать недавно открытый памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве. На части плиты был изображен чертеж немецкого автомата StG 44, а не самой известной разработки советского оружейника AK-47.