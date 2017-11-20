В Германии прерваны переговоры о создании правительственной коалиции

Переговоры о создании правительственной коалиции прерваны после того, как их покинула Свободная демократическая партия Германии, возглавляемая Кристианом Линднером. Об этом пишет "Шпигель". В заявлении партии в твиттере отмечается, что свободные демократы отказались от дальнейших консультаций из-за недостатка доверия и неспособности оппонентов найти общую идею для модернизации страны. "Лучше не управлять, чем делать это неправильно", - заявил Кристиан Линдер.

Переговоры о создании правительственной коалиции между консервативным блоком христианско-демократических партий канцлера ФРГАнгелы Меркель, Свободной демократической партии и "Зелеными" длились около месяца. В результате их провала Меркель, как отмечает издание, столкнулась с сильнейшим правительственным кризисом за 19 лет нахождения у власти.

Ранее в сентябре сразу после парламентских выборов о переходе в оппозицию заявила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).



Позицию Свободной демократической партии подвергли критике представители "зеленых", назвав её популисткой. В ХДС заявили, что действия Линдера были "хорошо подготовленной спонтанностью", но уважают его решение.

Глава ХСС Хорст Зеехофер назвал провал коалиционных переговоров "бременем" для Германии. Общая договоренность находилась уже "на расстоянии вытянутой руки", отметил политик.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление в связи с выходом Свободной демократической партии из переговоров по созданию новой правительственной коалиции в Германии. Оназаявила, что в понедельник сообщит о положении дел президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру .