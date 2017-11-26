Одно из важных отличий государства демократического от государства авторитарного – неукоснительное соблюдение закона в первом случае и отношение к закону как к средству осуществления диктатуры – во втором. В первом случае закон одинаков для всех, во втором существуют небожители, которые выше любого закона, а для всех остальных существует целый букет статей Уголовного кодекса.

Молодого парня, плеснувшего водой в прокурора, отправляют на несколько месяцев в Бутырку, участников протестных акций сажают на несколько лет в тюрьму за якобы брошенный в полицейского лимон или за то, что протестующий схватит за руку замахнувшегося на него дубинкой омоновца. Но если вас ограбят, то полицейские не будут искать бандитов, а если кого-то случайно и найдут, то заставят взять его на себя все "висяки". Если на вас, как на представителя "пятой колонны", нападет озверевший от пропаганды патриот с выцветшей георгиевской ленточкой на пуховике, то его личность не установят даже в том случае, если вы сообщите в полицию его паспортные данные.

Для сотрудников правоохранительных органов мы все либо "терпилы", либо "злодеи"

В авторитарном государстве отношение к закону – это двойной стандарт. В интересах власти возбуждаются уголовные дела по самым невероятным поводам. Когда же жертвами преступлений становятся обычные люди или, что еще хуже, инакомыслящие, или люди, относящиеся к уязвимым социальным группам, то после подачи заявления о совершении преступления и дачи потерпевшим объяснений уголовное дело часто не открывают. Вместо этого пострадавшего ждут бессмысленные отписки, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ваше заявление будут пересылать "Почтой России" из одного государственного органа в другой, пока не забудете о своих жалобах или пока не выйдут сроки давности, если вы будете обжаловать весь этот угрюмый карнавал в прокуратуре или суде. Самое интересное, что в половине случаев вы и этих отписок не получите по почте – придется долго выбивать их у сотрудников полиции, которые постоянно находятся то на совещаниях, то в отпусках. Конечно, есть шанс, что уголовное дело и возбудят, но за это придется очень сильно побороться и потерять уйму времени.

В полицейском государстве полиция действует в своих интересах, а не в интересах народа. Для сотрудников правоохранительных органов мы все либо "терпилы", либо "злодеи". Там, где о презумпции невиновности говорят, только когда речь идет о полицейских и чиновниках, где за цитату из детской сказки вызывают на допрос, а за публичное чтение Конституции тащат в автозак, ясен ответ на вопрос: "На чьей стороне закон?"

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Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД", член правления "Комитета за гражданские права"