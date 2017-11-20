Опрос социологов: главный минус Путина - он "забыл о простых людях"

Главным минусом президента Владимира Путина россияне назвали отсутствие заботы о простых людях. Так, согласно данным опроса "Левада-центра", считают 15 процентов респондентов, сообщает РБК. По мнению 10 процентов россиян,Путин слишком "мягок по отношению к министрам" и находится под влиянием своего окружения. Ещё 7 процентов недовольны тем, что президент "не борется с коррупцией" и "развел вокруг себя воров".

В бедности и низких зарплатах населения Путина упрекнули 6 процентов россиян, в многословности — пять, а в авторитарности — три процента. При этом 20 процентов россиян считают, что у Путина нет недостатков.

Среди положительных черт президента, по результатам опроса социологов, лидирует "решительность и мужественность" (19 процентов) и проводимая Путиным внешняя политика, "защищающая страну от Запада" (18 процентов). При этом за патриотизм Путина ценят лишь 4 процента россиян, а за присоединение Крыма – 2 процента.

В своем исследовании "Левада-центр" представил также ежегодную оценку деятельности Путина на посту президента по 10-балльной шкале. С 2014 года средняя оценка не меняется и составляет 7 баллов.