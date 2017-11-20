Совет Федерации рассмотрит замечания СПЧ на закон о СМИ-иноагентах

В Совете Федерации готовы рассмотреть обращение президентского совета по правам человека, который ранее обнаружил существенные недостатки в законопроекте, приравнивающем зарубежные СМИ к так называемым "иностранным агентам". Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета по конституционному законодательству верхней палаты российского парламент Андрей Клишас.

По его словам, в Совете Федерации ещё не получили письма от СПЧ, но если оно поступит до заседания комитета во вторник, то будет обязательно рассмотрено при обсуждении законопроекта о СМИ-иноагентах.

В экспертном заключении СПЧ обратил внимание на то, что законопроект приравнивает СМИ к иноагентам только на основании наличия иностранного финансирования. При этом, как отмечают члены Совета, любое иностранное средство массовой информации получает доходы из зарубежных источников. Кроме того, на попавшие в список иностранных агентов СМИ нельзя возлагать обязанности, предусмотренные законом об НКО-"иностранных агентах", считают в СПЧ. Дело в том, что СМИ могут быть не только НКО, но и физическими лицами и коммерческими организациями. Ранее глава Совета Михаил Федотов уже отмечал, что разработчики поправок некорректно соединили закон "О СМИ" и закон "О некоммерческих организациях", хотя первый относится к информационному законодательству, а второй – к гражданскому.

15 ноября Государственная дума России единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым "иностранным агентам". Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США "иноcтранным агентом" финансируемого Кремлем телеканала RT. В этот же день Министерство юстиции России направило Радио Свобода и некоторым другим проектам корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возможных ограничениях в работе.

В заявлении Радио Свободная Европа/Радио Свобода по этому поводу подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.

С критикой законопроекта о СМИ – "иностранных агентах" выступили ОБСЕ и международные правозащитные организации.