СПЧ предлагает вернуть на доработку поправки в закон о СМИ-иноагентах

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовил проект экспертного заключения на законопроект о СМИ-иноагентах, обнаружив в нем ряд существенных недостатков. В настоящее время заключение проходит процедуру заочного голосования. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в Совете.

В частности, в СПЧ обратили внимание на то, что проект закона не предусматривает иных оснований для признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента кроме наличия финансирования из иностранных источников.

По оценке правозащитников, любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников в том числе от доходов от рекламы, подписки, продажи прав и так далее.

"Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации", - опасаются авторы документа.

В нем также указывается на невозможность возлагать на СМИ-иноагенты обязанности, предусмотренные законом о НКО-иноагнетах, "поскольку иностранные лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы", могут быть не только некоммерческими организациями, но также физическими лицами и коммерческими организациями, постольку регулирование их деятельности выходит за пределы предмета регулирования закона об НКО".

В проекте экспертного заключения также указывается на процедурные нарушения при принятии Госдумой законопроекта. Отмечается, что в первом чтении законопроект предусматривал внесение изменений только в статью 15.3. Закона об информации.

"Однако в ходе подготовки проекта ко второму чтению существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция", - указывается в документе. По мнению его авторов, для кардинального изменения концепции в соответствии Регламентом Госдумы, следовало сначала вернуть законопроект в первое чтение, чего, однако, сделано не было.

"С учетом изложенного, Совет рекомендует отклонить федеральный закон "О внесении изменений в статьи 10.4. и 15.3. Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 6 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и вернуть его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для устранения выявленных недостатков", - говорится в проекте заключения СПЧ.

Ранее Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов в беседе с изданием РБК назвал новый закон "написанным на коленке". По его словам, разработчики поправок некорректно соединили закон "О СМИ" и закон "О некоммерческих организациях", хотя первый относится к информационному законодательству, а второй – к гражданскому. Солидарность с руководителем СПЧ выразил Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, поправки "принимаются поспешно и плохо продуманы".

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделение в США как "иностранного агента". В минувший понедельник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что регистрация состоялась.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Как заявил президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Томас Кент, "телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет". Он отметил, что "журналистов Свободы" преследовали и избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.

