Трое задержанных на акции 26 марта в Москве подали жалобы в ЕСПЧ

Юристы Правозащитного центра "Мемориал" подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы трех задержанных на акции против коррупции 26 марта в Москве. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Заявители считают, что российские власти нарушили несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в частности - о праве на свободу и личную неприкосновенность,справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения.

В жалобе отмечается, что задержанные провели долгое время в автозаке. У двоих из них в протоколе было неправильно указано время доставления в отдел полиции. При рассмотрении дел в суде отказались вызывать сотрудников полиции в качестве свидетелей. Все трое были оштрафованы на 15 тысяч рублей.

Неделю назад ЕСПЧ принял первую жалобу на арест после акции 26 марта, поданную координатором штаба Навального в Казани Эльвирой Дмитриевой. Суд признал ее виновной в организации несанкционированной акции и отправил под административный арест.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. По всей стране были задержаны до полутора тысяч человек. В ЕСПЧ с жалобами на действия полиции обратились уже десятки россиян, в их числе участники митингов в Сочи, Казани и Москве. Оппозиционер Алексей Навальный ранее обещал через ЕСПЧ добиться компенсаций для всех незаконно задержанных на акциях протеста 26 марта.