Суд постановил снести дачи чиновников в Мурманской области

В Мурманской области вступило в силу решение суда по делу о дачном некоммерческом партнёрстве "Родничок", в числе учредителей которого – действующие и бывшие чиновники местного правительства. По данным прокуратуры, жилые дома и коммуникации были возведены на землях лесного фонда, где капитальное строительство запрещено, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ведомство обратилось в Кольский районный суд с иском, в котором потребовало от ДНП "Родничок" освободить арендованный участок от самовольных строений. На участке были обнаружены одноэтажные домики на железобетонных столбчатых фундаментах, уличные туалеты, металлический шлагбаум, бетонный колодец и водопроводная труба.

Один из домов в личных целях построила бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова. Предполагается, что она дала своим подчиненным указания подготовить документы, легализующие стройку. После того, как о причастности к незаконной стройке рассказали местные СМИ, Макарова была уволена с занимаемой должности, а в ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Изначально чиновница была отстранена от должности по собственному желанию, однако прокуратура потребовала, чтобы основанием для увольнения была именно коррупционная статья – в связи с утратой доверия – как того требует законодательство. Данное требование прокурора была исполнено. Сама Макарова перестала выходить на связь, и соответствующую запись в ее трудовую книжке внести уже не смогли.