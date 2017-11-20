В Германии возникла возможность новых выборов в Бундестаг

В Германии после провала в воскресенье создания новой правительственной коалиции возникла неопределенность. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированную поездку в Северный Рейн-Вестфалия и встретится с канцлером Ангелой Меркель для консультаций. Ожидается, что сегодня Штайнмайер выступит с важным политическим заявлением по телевидению.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер, ​после выхода партии Свободных демократов из переговоров по созданию правительственной коалиции Ангела Меркель оказалась перед лицом серьезного кризиса. Представители партии Зеленых обвинили свободных демократов в заранее спланированном скандале. Заместитель председателя партии социал-демократов Ральф Штегнер, которая ушла в оппозицию и не участвовала в переговорах о создании правительства, заявил, что у них нет страха перед большой коалицией, но не видит в ней смысла. По оценке социал-демократов, результаты выборов показали, что они слишком часто уступали давлению Меркель вопреки собственным позициям.

Пока главный вопрос: решится ли Меркель на создание правительства меньшинства с Зелеными и на голосование в Бундестаге по доверию этому правительству и избранию ее канцлером. Риск неудачи существует и немалый. Да, и гарантии участия в таком правительстве баварской партии Христианско-социальный союз, нет. Для положительного результата необходимо, чтобы такое правительство поддержала еще одна партия. Представители партии Свободных демократов уже заявили о возможности поддержки такого правительства меньшинства при голосовании. Но в случае создания правительства оно может оказаться нестабильным, и работа его будет сопряжена с постоянными трудностями.

За новые выборы пока открыто выступили только представители левой партии. Руководители фракции партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Александр Гауланд расценили провал переговоров, как собственный успех и предрекли в случае новых выборов усиление своих позиций. Гауланд заявил: "Госпожа Меркель потерпела поражение и наступает время ей уйти с поста канцлера". Многие наблюдатели сходятся на том, что новые выборы, которые могли бы быть проведены в конце декабря, неизбежны. Путь же к новым выборам согласно предписаниям законодательства является многоступенчатым и займет время. Предварительные опросы показывали, что результаты таких выборов будут мало отличаться от предыдущих.