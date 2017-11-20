В Германии возникла возможность новых выборов в Бундестаг

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Еще не поздно
В Германии после провала в воскресенье создания новой правительственной коалиции возникла неопределенность. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированную поездку в Северный Рейн-Вестфалия и встретится с канцлером Ангелой Меркель для консультаций. Ожидается, что сегодня Штайнмайер выступит с важным политическим заявлением по телевидению.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер, после выхода партии Свободных демократов из переговоров по созданию правительственной коалиции Ангела Меркель оказалась перед лицом серьезного кризиса. Представители партии Зеленых обвинили свободных демократов в заранее спланированном скандале. Заместитель председателя партии социал-демократов Ральф Штегнер, которая ушла в оппозицию и не участвовала в переговорах о создании правительства, заявил, что у них нет страха перед большой коалицией, но не видит в ней смысла. По оценке социал-демократов, результаты выборов показали, что они слишком часто уступали давлению Меркель вопреки собственным позициям.
Пока главный вопрос: решится ли Меркель на создание правительства меньшинства с Зелеными и на голосование в Бундестаге по доверию этому правительству и избранию ее канцлером. Риск неудачи существует и немалый. Да, и гарантии участия в таком правительстве баварской партии Христианско-социальный союз, нет. Для положительного результата необходимо, чтобы такое правительство поддержала еще одна партия. Представители партии Свободных демократов уже заявили о возможности поддержки такого правительства меньшинства при голосовании. Но в случае создания правительства оно может оказаться нестабильным, и работа его будет сопряжена с постоянными трудностями.
За новые выборы пока открыто выступили только представители левой партии. Руководители фракции партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Александр Гауланд расценили провал переговоров, как собственный успех и предрекли в случае новых выборов усиление своих позиций. Гауланд заявил: "Госпожа Меркель потерпела поражение и наступает время ей уйти с поста канцлера". Многие наблюдатели сходятся на том, что новые выборы, которые могли бы быть проведены в конце декабря, неизбежны. Путь же к новым выборам согласно предписаниям законодательства является многоступенчатым и займет время. Предварительные опросы показывали, что результаты таких выборов будут мало отличаться от предыдущих.
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