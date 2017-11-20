Мать полковника Захарченко вела расчеты в столбик в школьной тетради

Мать обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко вела учет собранных им средств на общую сумму 8 миллиардов рублей. При обыске следователи обнаружили тетрадь, где бывший учитель математики записывала "в столбик" все расчеты. Об этом сообщил прокурор Сергей Бочкарев на заседании суда по иску о конфискации имущества Захарченко.

По его словам, речь идет о наличных в разной валюте, обнаруженных в квартире сестры Захарченко в Москве. Ранее сообщалось, что следствие нашло у родственников Захарченко наличные деньги в разных валютах на общую сумму около 9 миллиардов рублей, а также четыре дорогостоящие иномарки и 13 квартир. Две из них, как утверждается, бывший полковник использовал как денежные хранилища. Всё это имущество было изъято.

На одном из предыдущих заседаний, прокурор заявил, что мать и сестра Захарченко утверждают, что эти деньги им подкинули. При этом он не уточнил, при каких обстоятельствах родственники Захарченко дали такие показания. 20 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в телеграм-канале ведомства сообщил, что мать и сестра Дмитрия Захарченко покинули Россию. Мать уехала в Израиль, а сестра - в Турцию.

Сам бывший полковник МВД назвал "ложью, оговором и клеветой" утверждения, что он является собственником изымаемых у него квартир, машин и наличных денег на сумму более 8 миллиардов рублей. Захарченко сообщил суду, что жил в разных квартирах, так как не имел собственной недвижимости и вынужден был "скитаться", передает "Интерфакс".

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре прошлого года Захарченко арестовали по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями .