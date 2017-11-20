Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-ю годовщину свадьбы

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-ю годовщину свадьбы 20 ноября в кругу семьи. Никаких публичных мероприятий не планируется. Однако колокола Вестминстерского аббатства будут звонить в 1 час ночи.

Супруги состоят в браке с 20 ноября 1947 года, который был заключен в лондонском Вестминстерском аббатстве в ходе церемонии, на которой присутствовали государственные деятели и царствующие особы со всего мира и где собрались огромные толпы веселящихся поданных.

Королева Елизавета, которой 91 год, и её муж, принц Филипп, герцог Эдинбургский, которому 96 лет, отметят юбилей частной вечеринкой в Виндзорском замке, в доме королевы к западу от Лондона.