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В Элисте работника ФСИН судят по делу о пытках в колонии

Исправительная колония, иллюстративное фото

В Элисте в понедельник начался суд над сотрудником исправительной колонии №1 (ИК-1) Алексеем Мутуловым, которого обвиняют в избиении заключенного. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Сам Мутулов вины не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 16 ноября 2016 года сотрудник исправительного учреждения стал душить заключенного в служебном кабинете, после чего нанес ему несколько ударов.

За этот год суд утвердил семь приговоров сотрудникам ИК-1 в Элисте. Всех их обвиняли в применении насилия к заключенным в период с 2012 по 2015 год. Один из потерпевших скончался, говорится в пресс-релизе "Зоны права".

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