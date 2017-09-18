После попыток суицида в кемеровской колонии начались проверки

Следственное управление по Кемеровской области проверяет сообщения о попытке самоубийства нескольких заключенных колонии номер 37 в поселке Яя, откуда ранее поступали сообщения о пытках.

В пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс" заявили, что уже возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. По данным следствия, осужденные попытались выразить протест против обысков в их камерах.

При этом адвокат двоих потерпевших рассказала, что причиной недовольства осужденных стали условия содержания и отказы руководства колонии принимать жалобы. Заключенные объявили голодовку, в результате чего их избили в присутствии высокопоставленного чиновника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В минувшую пятницу координатор проекта Gulagu.net Сергей Охотин сообщил, что 37-й кемеровской колонии с 12 сентября продолжаются пытки, избиения и изнасилования заключенных. В них, по данным правозащитника, участвует спецотряд ФСИН "Кедр". В знак протеста 12 осужденных вскрыли вены, а один попытался повеситься.