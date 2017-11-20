МВД России подтвердило задержание подозреваемого в убийстве Хлебникова

Министерство внутренних дел России подтвердило, что в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова. По данным МВД, им является уроженец Чечни Магомед Дукузов 1978 года рождения. "Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова", – отметили в ведомстве.

О задержании в Киеве гражданина России, подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова, 18 ноября объявила Служба безопасности Украины (СБУ). В ведомстве не назвали имя задержанного, однако отметили, что он находился в розыске Интерпола и подозревается также в причастности к убийству бывшего замглавы правительства Чечни Якова Сергунина в 2004 году. На Украине, по данным СБУ, Дукузов занимался вымогательством у частных предпринимателей.

Американский журналист русского происхождения Пол Хлебников был убит 9 июля 2004 года возле редакции журнала Forbes в Москве. По версии следствия, заказчиком убийства был чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, исполнителями – уроженцы Чечни​ Фаиль Садретдинов, Казбек Дукузов (брат Магомеда Дукузова) и Муса Вахаев. В 2006 году они были оправданы коллегией присяжных. Позже Верховный суд России отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, однако к тому моменту Казбек Дукузов и Муса Вахаев уже скрылись. Садретдинов был осужден по другому делу и освободился в 2011 году.