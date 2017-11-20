Росгидромет подтвердил радиационное загрязнение на Южном Урале

Росгидромет опубликовал данные, свидетельствующие об "экстремально высоком" уровне радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината "Маяк" в городе Озёрске Челябинской области. Ранее госкорпорация "Росатом", которой принадлежит комбинат, отрицала сведения об аварии на предприятии. Российское отделение Гринпис намерено обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия выброса радиации.

В начале ноября европейские ученые зафиксировали радиоактивное облако над Европой. Речь идет об утечке изотопов рутения-106. Сейчас здоровью людей ничего не угрожает, однако в момент утечки могла потребоваться эвакуация. Ученые предположили, что источник выброса находится на Южном Урале. В "Росатоме" назвали эти утверждения "несостоятельными". Российское отделение Гринпис обратилось в Росгидромет с просьбой предоставить сведения о радиационной обстановке на территории России. В ответ ведомство опубликовало документ, из которого следует, что на комбинате "Маяк" в сентябре, предположительно, произошла авария. Уровень радиационного загрязнения в стокилометровой зоне вокруг предприятия в Росгидромете охарактеризовали как "высокий" и "экстремально высокий". В ведомстве также подтвердили, что в период с 25 сентября по 6 октября "возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и южной Сибири в район Средиземноморья и, затем, на север Европы".

Комбинат "Маяк" является одним из крупнейших российских предприятий по переработке радиоактивных материалов. Он был основан в 1948 году. Гринпис отмечает, что впервые об утечке радиоактивных веществ с комбината стало известно через год после его открытия – в 1949-1951 годах комбинат сливал радиоактивные отходы в реку Теча. Тогда, по данным Гринпис, облучению подверглись более ста тысяч человек, еще восемь тысяч человек были эвакуированы. В 1957 году на "Маяке" произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Облучению подверглись около 300 тысяч человек. Общая территория загрязнения составила от 15 до 20 тысяч квадратных километров в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.

Крупнейшая в истории атомной энергетики авария произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что выброс радиоактивных веществ составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, советские власти сообщили о произошедшем только через несколько дней. Облучению подверглись около семи миллионов человек по всему миру.