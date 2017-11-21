Госдума просит прокуратуру проверить выступление школьника в Бундестаге

Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку выступления гимназиста Николая Десятниченко из Нового Уренгоя в Бундестаге. Об этом сообщает РБК.

Депутат отметил, что в Госдуме не собираются "нападать на школьника" и готовы его защищать, "если он не виноват".По словам Чернышова, депутаты хотят понять, кто был инициатором выступления,и была ли это ошибка государства, школы или "это системный сбой".

Мать Десятниченко рассказала ТАСС, что после того, как выступление сына привлекло внимание, их семье начали поступать угрозы - его оскорбляют, обзывают и обещают "встретить".



По ее словам, сын написал речь на 7–8 минут, в которой изложил свои пацифистские взгляды. Однако из-за регламента сократил её до двух минут, что привело к "неправильному понимаю всего доклада".

Десятиклассник Николай Десятниченко выступил 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий. Он рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском, при этом назвав их невинно погибшими людьми, "среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать". Школьник также рассказал о немецком ефрейторе Георге Йохане Рау, который умер в советском плену "от тяжелых условий". В конце своего выступления он выразил надежду на то что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".

Выступление Николая Десятниченко вызвало критику в социальных сетях. Пользователи, в частности, стали обвинять его в реабилитации нацизма. На школьника написали заявление в ФСБ и прокуратуру.