Гринпис требует расследовать утечку радиации на Южном Урале

Российское отделение международной экологической организации Гринпис обратилось в прокуратуру и госкорпорацию "Росатом" с требованием расследовать возможное сокрытие выброса радиации в атмосферу. Речь идет об утечке изотопов рутения-106.

В обращении Гринпис цитирует данные Росгидромета, свидетельствующие об "экстремально высоком" уровне радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината "Маяк" в Челябинской области в конце сентября. В начале ноября европейские ученые зафиксировали радиоактивное облако над Европой. Они предположили, что источник выброса находится на Южном Урале. В "Росатоме" назвали эти утверждения "несостоятельными".

Комбинат "Маяк" является одним из крупнейших российских предприятий по переработке радиоактивных материалов. Он был основан в 1948 году. В 1957 году на "Маяке" произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Облучению подверглись около 300 тысяч человек. Общая территория загрязнения составила от 15 до 20 тысяч квадратных километров в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.

Крупнейшая в истории атомной энергетики авария произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Советские власти сообщили о произошедшем только через несколько дней. Облучению подверглись около семи миллионов человек по всему миру.