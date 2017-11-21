Таджикистан экстрадировал в Россию бывшего офицера, воевавшего за ИГ

Правоохранительные органы Таджикистана передали России бывшего офицера Минобороны РФ Дениса Хисамова, воевавшего на стороне запрещенной в ряде стран террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил глава пресс-службы МВД Таджикистана Умарджони Эмомали. Подробности экстрадиции он не уточнил.

Хисамов был задержан в Турции в апреле. В октябре турецкие власти экстрадировалиего в Таджикистан, так как у него был поддельный таджикский паспорт, по которому он в мае 2015 года уехал в Сирию.По сообщению "Коммерсанта", Хисамов мог отправиться в Сирию, спасаясь от коллекторов.

Денис Хисамов – уроженец Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук. С 2004 по 2009 годы работал в Министерстве обороны России. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны Научного центра Минобороны. На допросе Хисамов рассказал, что уволился из российской армии в 2009 году.

Российские власти арест Хисамова не комментировали.