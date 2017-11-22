Политический заказ или рейдерский захват? Эфир в 21:05

В последние месяцы Европейский Университет в Санкт-Петербурге стал жертвой открытой травли. Непрерывные атаки надзорных органов стали причиной выселения, а затем и отзыва лицензии. Что это: рейдерский захват ценной недвижимости или политический заказ на уничтожение свободно мыслящего института? Кто убивает лучший в России частный университет?

В эфире Вадим Волков, профессор, проректор по инновациям Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук, профессор МВШСЭН. Эфир в 21:05.