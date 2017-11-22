Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Археология

Политический заказ или рейдерский захват? Эфир в 21:05

Студенты «Европейского Университета в Санкт-Петербурге»

Профессора Вадим Волков и Виктор Вахштайн: кто убивает Европейский университет?

В последние месяцы Европейский Университет в Санкт-Петербурге стал жертвой открытой травли. Непрерывные атаки надзорных органов стали причиной выселения, а затем и отзыва лицензии. Что это: рейдерский захват ценной недвижимости или политический заказ на уничтожение свободно мыслящего института? Кто убивает лучший в России частный университет?

В эфире Вадим Волков, профессор, проректор по инновациям Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук, профессор МВШСЭН. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

    LIKE Подписаться

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Наверх
XS
SM
MD
LG