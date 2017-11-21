HRW: закон об "иностранных агентах" – катастрофа для экологических НКО

Закон о так называемых "иностранных агентах", действующий в России уже ровно пять лет, обернулся катастрофой для некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются вопросами экологии. Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), распространенном во вторник.

Как минимум 14 экологических объединений самоликвидировались, либо полностью приостановили работу из-за закона, который фактически приравнивает "иностранных агентов" к шпионам и предателям, подчеркивают авторы заявления. По данным правозащитников, из более чем 150 организаций, включенных в реестр Министерства юстиции России, 29 являются экологическими НКО.

В Human Rights Watch считают, что закон об "иностранных агентах" используется российскими властями в отношении "тех групп, которые выступают против патронируемых государством девелоперских проектов", а также "ставят под сомнение правительственные инициативы в экологической политике".

Закон об "иностранных агентах" был принят в 2012 году и обязывает регистрироваться в качестве таковых неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся "политической деятельностью". Не смотря на то, что под это определение не подпадает защита растительного и животного мира, на практике экологически организации все равно оказываются в реестре Минюста.

Ведомство "пользуется своим реестром иноагентов как карательной машиной, чтобы заставить замолчать многие из самых эффективных и бескомпромиссных экологических групп", – подчеркнул заместитель директора HRW Ричард Пирсхауз. Он настаивает на отмене закона об "иностранных агентах".