Загадка рутения

Еще в конце сентября в атмосфере Германии было зафиксировано превышение содержания радиоактивного изотопа рутений-106. В Федеральном ведомстве ФРГ по радиационной защите сочли, что выброс радионуклеида, с большой вероятностью, мог произойти на Южном Урале или на юге России. Российские профильные организации некоторое время отрицали выброс, но позже информация европейских специалистов подтвердилась данными Росгидрометцентра. Выброс действительно произошел, скорее всего, он связан с утилизацией радиоактивных отходов, где именно и когда это случилось – неизвестно.

Специалисты говорят, что повода для паники нет (а телеканал "Россия-24" даже бодро рапортует о “безопасном рутениевом дожде”), но само то, что информация о российском радиационном инциденте поступила из-за рубежа, как когда-то и о Чернобыльской аварии, не может не тревожить.

Первыми немецкими данными заинтересовались в МАГАТЭ. Специалисты сообщили, что в конце сентября – начале октября повышенное содержание рутения-106 было зафиксировано не только в Германии, но в Чехии, Венгрии, Австрии и других европейских странах. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) заявил, что вероятнее всего, выброс рутения-106 произошел на предприятии, расположенном между Волгой и Уралом.

Выводы европейских специалистов в Москве не поддержали. В середине октября "Росатом" сообщил, что "радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону". Госкорпорация утверждает, что система радиационного мониторинга Росгидромета провела проверку, которая длилась с 25 сентября до 7 октября. Она якобы показала, что концентрация радиоактивного вещества на территории России не обнаружена, за исключением Санкт-Петербурга. "Росатом" назвал эти данные "ничтожными", поскольку показатели рутения там были ниже почти в 10 тысяч раз допустимой объемной активности.

Однако позже Росгидромет опубликовал свои данные о радиационной обстановке в России за сентябрь. В бюллетене говорилось, что в нескольких населенных пунктах значения объемной активности аэрозолей были повышены. Пять поселков находятся в 100 километрах от производственного объединения "Маяк" в Озерске (Челябинская область), где производят компоненты ядерного оружия, а также хранят отработавшее ядерное топливо. Повышенная концентрация веществ была также обнаружена в населенных пунктах в 100 километрах от Ростовской АЭС и в 100 километрах от Волгоградского пункта захоронения радиоактивных отходов. Специалисты отмечали, что в целом радиационная обстановка на территории России была стабильной.

Но уже в начале октября Росгидромет опубликовал еженедельный отчет о состоянии окружающей среды в России. Согласно ему, с 25 сентября по 1 октября все посты на Южном Урале зафиксировали превышение активности в пробах радиоактивных аэрозолей. В это же время продукты распада рутения-106 обнаружили в Татарстане, высокое загрязнение проб аэрозолей было в Волгограде и Ростове-на-Дону. В районе поселков Аргаяш и Новогорный близ Озерска обнаружили экстремально высокое загрязнение. В Аргаяше радиоактивный фон был превышен в 986 раз, в Новогорном – в 440 раз по сравнению с данными сентября.

Руководитель проекта энергетической программы "Гринпис России" Рашид Алимов в беседе с Радио Свобода предположил, что выброс мог произойти на предприятии, где производится источник рутения-106, который иногда используется в медицине. В таком случае речь может идти о центре ядерной медицины в Димитровграде (Ульяновская область). Капсула с элементами вещества могла также попасть в плавильную печь. В качестве других возможных причин он называет падение космического спутника или переработку продуктов ядерного топлива. Аварию на АЭС Алимов исключает, потому что в таком случае произошел бы выброс радиоактивного цезия и йода.

Заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса института ядерных исследований РАН Борис Жуйков в беседе с Радио Свобода предположил, что рутений-106 мог попасть в атмосферу из-за несоблюдения технологии при переработке ядерных отходов. Он допустил, что авария действительно могла произойти на предприятии "Маяк" в Челябинской области, хотя инциденты на других предприятиях не исключены. Он заявил, что рутений-106 мог улетучиться при упаривании водных растворов радиоактивных отходов на воздухе. Могла быть нарушена технология, и фильтры не поглотили этот радионуклид.

С ним согласна озерский эколог Надежда Кутепова, которая была вынуждена эмигрировать во Францию в 2015 году после обвинений в шпионаже. На своей странице в Facebook она предположила, что 25–26 сентября выброс произошел на электрической печи "во время технологического процесса остекловывания высокоактивных ядерных отходов, произошел аварийный выброс рутения-106".

"Гринпис России" решил обратиться в прокуратуру после публикации Росгидрометом данных о наличии рутения в атмосфере в конце сентября – в начале октября. Экологи считают, что надзорный орган должен проверить, было ли намеренное сокрытие радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды и как работает система мониторинга радионуклидов в атмосфере. "Маяк" отрицает аварию на производстве. Пресс-служба предприятия заявила, что в "2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях". На предприятии отметили, что радиационный фон в норме, а работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива не проводятся "уже много лет".

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко на своей странице в Facebook также заявил, что "с 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометцентра" власти не получали. В администрации Озерска "Интерфаксу" сообщили, что в городе "не наблюдается паники среди населения".

"Гринпис Россия" приводит данные Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN): по мнению французских специалистов, из-за аварии мог произойти выброс от 100 до 300 терабеккерелей радиоактивного вещества – в 10 000 раз больше, чем разрешенный годовой выброс рутения-106 вместе с изотопом родием-106 на комбинате "Маяк". Если происходит авария с выбросом такой активности, то людей в радиусе нескольких километров от места выброса нужно эвакуировать, считают в IRSN. В то же время Борис Жуйков считает, что об опасности для населения речь не идет – во всяком случае, если данные, озвученные российскими службами, соответствуют реальности. "Превышение радиоактивного фона, которое зафиксировал Росгидрометцентр, не опасно для населения, – уверен Жуйков. – Всякие панические цифры, что в сотни раз активность превышает фон, не говорят вообще ни о чем. Нужно говорить только о достижении или превышении предельно допустимой нормы, а по тем данным, которые опубликованы, вообще на 2–4 порядка величины ниже, чем допустимая среднегодовая активность", – пояснил он. Жуйков подчеркнул, что само наличие радиоактивности – не проблема, важны ее величины. Но пока эти данные незначительны.

Не все верят, что "Маяк" и власти Челябинской области говорят правду. Надежда Кутепова на своей странице в Facebook вспомнила несколько случаев, когда предприятие скрывало сбои в работе. В качестве крупнейших она назвала сброс высокоактивных отходов в реку Теча в 1949–1952 и 2007 годах, а также Кыштымскую аварию в 1957 году, которую подтвердили только спустя 30 лет. Некоторые жители региона, комментируя новости о возможном выбросе радиации на Южном Урале, также уверены, что авария замалчивается. "Короче, я не я, лошадь не моя. Выброса не было, а если был, то не у нас, а если у нас, мы знать не знали, а если и знали – так и подумаешь, население и так отравлено всякой всячиной – ну, еще малость добавили, чего истерить-то. Вот когда официально подтвердят, тогда и скажем: а мы невиноватые, он сам пришел", – написал один из челябинцев.