Вице-спикер Госдумы попросил проверить фильм о войне в Донбассе

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой попросил Генпрокуратуру и министерство культуры проверить "на соответствие законодательтсву" документальный фильм "Война ради мира". Картина украинского режиссера Евгения Титаренко примет участие в одной из программ фестиваля "Артдокфест". Толстой считает, что в ней могут быть "призывы к экстремизму", поскольку автор в 2014-2015 был членом медицинского батальона "Госпитальеры". Он входил в запрещенный в России "Правый сектор".

Президент "Артдокфеста" Виталий Манский подчеркнул, что в России фильм еще никто не видел. По его словам, это репортаж без закадрового текста и комментариев. Манский пообещал снять картину с показа, если в ней найдут экстремизм. В министерстве культуры уже заявили, что у них нет полномочий для проверки, поскольку прокатное удостоверение для показа иностранных фильмов на кинофестивалях не требуется.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на художественный фильм "Матильда", требуя проверить его на оскорбление чувств верующих. В ведомстве нарушений закона не нашли.