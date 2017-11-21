СМИ: в Луганск вошла колонна "Уралов" с вооруженными людьми

В Луганск, центр которого во вторник заняли вооруженные люди без опознавательных знаков, вечером вошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Журналист Bellingcat Арик Толер сообщил, что в них находятся вооруженные сепаратисты из так называемой "ДНР".

Во вторник днем стало известно, что люди в камуфляже заблокировали доступ к административным зданиями самопровозглашенной "Луганской народной республики". Ее лидер Игорь Плотницкий приказал неизвестным освободить город, однако они отказались выполнять его требование.

По данным "Новой Газеты", в Луганск днем прибыли три грузовика с вооруженными сепаратистами так называемой Республиканской государственной службы охраны "Донецкой народной республики".

Происходящее в Луганске может быть связано с конфликтом Плотницкого с министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку – "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела". Глава МВД, по данным СМИ, отказался подчиняться приказу. Сам он отрицает сообщения о своей отставке и называет происходящее спецоперацией по поиску украинской диверсионной группы.