Путин час говорил по телефону с Трампом о Сирии и Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Белом доме рассказали, что разговор продолжался около часа. Среди тем обсуждения были вооруженные конфликты Сирии и на Украине. Лидеры двух стран также затронули ситуацию в Северной Корее, Иране и Афганистане.



Разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. В Кремле заявили, что российский лидер в беседе с Трампом подтвердил приверженность конституционной реформе и проведению президентских и парламентских выборов в арабской республике.

На прошлой неделе Трамп и Путин неформально беседовали на саммите АТЭС во Вьетнаме. При этом официальных переговоров не состоялось. В Кремле тогда заявили, что американцы "не проявили гибкости". В Белом доме объяснили, что встреча не состоялась из-за расписания президентов.