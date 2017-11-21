Путин заявил о скором завершении военной операции России в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о скором окончании российской военной операции в Сирии. Об этом он сообщил на встрече с сирийским президентом Башаром в Сочи 20 ноября.

По словам Путина, "до полной победы над терроризмом ещё очень далеко", но совместная военная операция по борьбе с террористами на территории Сирии завершается. Необходимо перейти к "политическим процессам" мирного урегулирования, отметил российский президент и выразил надежду на активное участие в них ООН, говорится в протоколе встречи, размещенном на сайте Кремля. Путин также сообщил, что в течение ближайших дней проведёт телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран региона.

Это первая встреча президентов России и Сирии за два года. В прошлый раз Башар Асад посещал Москву с рабочим визитом 20 октября 2015 года.



Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Ее официальная цель – борьба с терроризмом. С начала 2017 года, по данным агентства Reuters, в Сирии погибли не менее сорока российских военнослужащих и частных военных специалистов. В марте 2016 года президент России Владимир Путин распорядился вывести из Сирии "основную часть" российской военной группировки. Тогда же он заявил, что российская военная операция в Сирии обошлась примерно в 33 миллиарда рублей. По подсчетам партии "Яблоко", они могут составлять от 108 до 140 миллиардов рублей.

Согласно данным последнего опроса "Левада-центра", около половины россиян считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии. За ее продолжение высказались менее трети респондентов.