Отправлявшая рабочих из КНДР в Россию компания попала под санкции

Соединенные Штаты вновь расширили санкции против Северной Кореи. Под ограничения попали гражданин Китая, 13 компаний и несколько торговых судов, говорится в заявлении министерства финансов США. Таким образом ведомство расчитывает затруднить финансирование ядерной программы КНДР.

Одна из компаний, попавших под новые ограничения, занималась отправкой северокорейских рабочих в Россию, Польшу, Китай и Камбоджу. Доходы от их труда шли в правительство Северной Кореи или правящей партии, отмечает министерство финансов США. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, с сентября гражданам КНДР нельзя выдавать разрешения на работу за рубежом.

В июле правозащитники из международной организации Human Rights Watch рассказали, что граждане Северной Кореи работали на строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, а деньги отправляли правительству КНДР. Москва обвинения в нарушении прав рабочих отрицает.

20 ноября президент США Дональд Трамп внес Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. В 2008 году КНДР была исключена из американского списка стран, поддерживающих терроризм, в обмен на согласие допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты. Однако вскоре это обещание было нарушено.