МВД Украины: глава "ЛНР" Плотницкий бежал в Россию

Глава так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") Игорь Плотницкий покинул Луганск и находится в России. Об этом написал в фейсбуке представитель МВД Украины Артем Шевченко, подчеркнув, что узнал об этом от своих источников.

О бегстве Плотницкого в Россию также сообщает "УСН-1492 news" со ссылкой на украинского журналиста Сергея Иванова. По словам журналиста, который тоже ссылается на источники, глава "ЛНР" оставил семью в Воронеже, а сам находится в приграничном городе Донецке в Ростовской области.

Во вторник днем стало известно, что вооруженные люди без опознавательных знаков заблокировали доступ к административным зданиями "ЛНР". Плотницкий приказал неизвестным покинуть город, однако они отказались выполнять его требование.

Вечером в Луганск вошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Журналист Bellingcat Арик Толер сообщил, что в них находятся вооруженные сепаратисты из так называемой "ДНР". Ранее днем в город прибыли три грузовика с вооруженными сепаратистами так называемой Республиканской государственной службы охраны "Донецкой народной республики", сообщила "Новая газета".

Происходящее в Луганске может быть связано с конфликтом Плотницкого с министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела". Корнет отрицает сообщения о своей отставке. РБК накануне со ссылкой на источник в Кремле писал, что Москва поддержала Корнета в конфликте с Плотницким.

Вчера же в связи с обострением ситуации в Луганске президент Украины Петр Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. На нем Порошенко представили доклад, в котором, в частности, сообщалось о том, что в Краснодонском районе Луганской области российские танки незаконно пересекли украинскую границу, сообщает "Украинская правда".