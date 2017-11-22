Совет Федерации одобрил законопроект о СМИ-"иностранных агентах"

Совет Федерации России в среду одобрил законопроект, приравнивающий зарубежные СМИ к так называемым иностранным агентам.

Ранее законопроект был единогласно принят Государственной думой России. Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США "иноcтранным агентом" финансируемого Кремлем телеканала RT.

Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин.

Накануне комитет по конституционному законодательству заявил о готовности членов Совета Федерации поддержать законопроект, несмотря на претензии, которые предъявил к этому документу президентский Совет по правам человека. В опубликованном ранее экспертном заключении СПЧ обратил внимание на расплывчатость формулировок, и рекомендовал вернуть законопроект на доработку в Государственную думу.

Как рассказала Радио Свобода бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова, в Совете Федерации отказались принять неопределенность понятий как основание для признания закона не соответствующим требованиям Конституции (запрет произвола и дискриминации). В верней палате российского парламента считают, что "нужно принять все как есть, потому что нужно прореагировать на ситуацию, а потом уже делать закон лучше и красивее". Это -политическое решение, считает Морщакова.

В заявлении Радио Свободная Европа/Радио Свобода по поводу законопроекта о СМИ-"иностранных агентах" подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.