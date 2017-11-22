В Госдуме поддержали право парламента запрещать въезд в Россию

Комитет Государственной думы по законодательству одобрил проект закона, дающий право парламенту запрещать своим постановлением въезд в страну иностранцев, совершивших действия, "угрожающие национальным интересам России либо ущемляющие ее исторические, духовные и культурные ценности". Об этом пишет РБК.

В отзыве комитета по законодательству говорится, что законопроект соответствует Конституции, нормативным правовым актам российского законодательства и не содержит каких-либо противоречий с международными договорами.

При этом в правительстве ранее указывали, что из текста законопроекта неясно, исходя из каких критериев, будут применяться ответные ограничения. Кроме того, такие полномочия депутатов посчитали "антиконституционными".

В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения учитывают "актуальные аспекты текущей внешнеполитической ситуации". Утверждается, что эта инициатива – ответ на действия Конгресса США и парламентов ряда других стран. В 2013 году в США был принят так называемый "акт Магнитского". Этот закон запрещает въезд в страну иностранцам, которых подозревают в нарушении прав человека, коррупции или отмывании денег. Аналогичные законы приняты в Канаде и Литве.