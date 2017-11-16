Парламент Литвы принял местный аналог "акта Магнитского"

Парламент Литвы единогласно проголосовал за принятие аналога "акта Магнитского". Этот закон запрещает въезд в страну иностранцам, которых подозревают в нарушении прав человека, коррупции или отмывании денег.

Решение о том, кто войдёт в "чёрный список" будет принимать министерство внутренних дел Литвы. В законе указано, что фигурантам "акта Магнитского" не будут специально сообщать о том, что им запретили въезд в страну. В посольстве России в Литве новые меры назвали "недружественным шагом" и пригрозили "ответными мерами".

В начале ноября власти Канады приняли аналогичный закон. В санкционный список попали 30 россиян, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Россия в ответ запретила въезд десяткам канадцев.

Оргинальный "акт Магнитского" был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Своя версия "закона Магнитского" есть также в Великобритании. Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском СИЗО в 2009 году.

В четверг, 16 ноября, исполнилось восемь лет со дня смерти Сергея Магнитского. По этому случаю Государственный дпартамент США распространил заявление. В нём говорится, что Вашингтон будет продолжать поддерживать реализацию "акта Магнитского".