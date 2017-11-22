Адвокат: до конца года у Сечина не будет времени для явки в суд над Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина за одобрение сделки по покупке акций "Башнефти".

Накануне стало известно, что Сечин вновь не явится в суд для дачи показаний как один из ключевых свидетелей по делу. На заседании в среду судья зачитала письмо адвоката Сечина, в котором говорится , что глава "Роснефти" не может прийти в суд по "уважительной причине, у него сложный, заранее согласованный график" до конца года. Однако глава "Роснефти" подтверждает точность всех данных им ранее показаний следователям и не возражает против их оглашения в суде, сообщает РБК.

Суд трижды вызывал Сечина на допрос в качестве свидетеля по ходатайству прокурора. Первую повестку в суд отказались принимать по месту работы Сечина. Второй вызов был отправлен, в том числе по электронной почте. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил тогда , что глава "Роснефти" находится в плановой служебной командировке.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.