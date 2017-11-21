Глава "Роснефти" Сечин опять пропустит суд по делу Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в третий раз не сможет принять участие в назначенном на 22 ноября заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Теперь из-за запланированной встречи с премьером Дмитрием Медведевым в Ханты-Мансийске. Сечин будет показывать главе правительства Кондинское месторождение — новый объект "Роснефти". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Сечин – один из ключевых свидетелей по делу Улюкаева. Именно у главы "Роснефти", по версии следствия, экс-министр вымогал взятку в два миллиона долларов. Сечина неоднократно вызывали в суд для дачи показаний, однако он так и не пришел на заседание. Сам он объяснил это нехваткой свободного времени.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Сам бывший чиновник утверждает, что дело в отношении него – это провокация со стороны Сечина и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.