Суд в Гааге приговорил Младича к пожизненному заключению

Международный трибунал ООН по бывшей Югославии приговорил бывшего командира боснийских сербов Ратко Младич к пожизненному заключению. Суд признал Младича виновным в 10 из 11 случаев военных преступлений и преступлений против человечности, включая геноцид.

Ранее во время оглашения приговора в Гааге Младич был удален из зала суда по решению судьи после взрыва гнева со стороны Младича. Как сообщил судья, "Младич переведен в специальную комнату, откуда он продолжит следить за вынесением приговора".

Судья ООН заявил, что Ратко Младич несет ответственность за преступления, включая преследование, истребление, убийство в боснийских городах.

Суд над Младичем стал последним судебным процессом в МТБЮ. Международный трибунал был создан в Гааге в 1993 году для расследования преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии начала 1990-х годов. ​Жертвами вооружённого конфликта стали около ста тысяч человек. Младич – одна из ключевых фигур этой войны.

Международный трибунал пришел к выводу, что с 12 мая 1992 года по 8 ноября 1996 года Младич был самым высокопоставленным представителем армии Республики Сербской и имел полный контроль над всеми ее членами и элементами сербских сил, подчиненных ей.

По делу Младича прокуратура собрала около 28 тысяч материальных доказательств и показания 410 свидетелей. Сторона обвинения просила приговорить его к пожизненному заключению, а защита – оправдать.