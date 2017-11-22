Песков: Кремль приложит все усилия для защиты интересов Керимова

В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты "законных интересов" члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по подозрению в неуплате налогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт Интерфакс.

Керимова задержали 20 ноября в аэропорту французского города Ницца. Во вторник вечером срок задержания Керимова был продлен ещё на сутки.Он отказался признать обвинения.

В Министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, так как Керимов — официальное лицо и "обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств". В то же время источник РИА Новости рассказал, что Керимов приехал во Францию не по дипломатическому паспорту, который выдается только для служебных командировок.

Российские дипломаты передали необходимые ноты в МИД Франции и Елисейский дворец с требованием освободить Керимова, сообщил Интерфаксу в среду источник, знакомый с ситуацией.

В феврале полиция провела обыск на вилле Hier площадью 12 тысяч квадратных метров на юге Франции. Местное издание Nice-Martin связывает ее и еще несколько элитных построек с Керимовым.

По документам виллами владеет швейцарский финансист Александр Штудхальтер, но полиция подозревает, что он "прикрывает" реального владельца этой недвижимости, сообщала газета.

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.