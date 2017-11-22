Штаб Навального под замком

В Мытищах 18 ноября сторонники Алексея Навального открыли предвыборный штаб оппозиционера, арендовав небольшой павильон в торговом центре у железнодорожной станции. Уже через сутки их попросили освободить занимаемое помещение, хотя деньги за аренду были перечислены. Администрация торговой точки неожиданно решила, что штаб оппозиционного политика "не укладывается в концепцию учреждения". Волонтеры, пришедшие на работу, обнаружили на дверях штаба замок, от которого у них не было ключей. Замок активисты срезали, но им отключили электричество. Штаб в Мытищах был открыт волонтерами на собственные средства без финансовой поддержки Навального.