В Грузии завершилась контртеррористическая операция

Служба государственной безопасности Грузии завершила в Тбилиси спецоперацию по задержанию подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает портал "Грузия Online" со ссылкой на службу госбезопасности. В ходе операции убиты трое человек, один задержан.

Спецоперация продолжалась более 20 часов. По некоторым данным, вооружённые люди забаррикадировались в одном из домов и открыли огонь по полицейским и военным. Личности злоумышленников, их гражданство и мотивы преступления выясняются.