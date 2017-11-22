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Новости

В Грузии завершилась контртеррористическая операция

Спецоперация в Тбилиси, 22 ноября 2017 года

Служба государственной безопасности Грузии завершила в Тбилиси спецоперацию по задержанию подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает портал "Грузия Online" со ссылкой на службу госбезопасности. В ходе операции убиты трое человек, один задержан.

Спецоперация продолжалась более 20 часов. По некоторым данным, вооружённые люди забаррикадировались в одном из домов и открыли огонь по полицейским и военным. Личности злоумышленников, их гражданство и мотивы преступления выясняются.

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